気象庁＝東京都港区1日午前5時54分ごろ、新潟県で震度3の地震があった。気象庁によると、震源地は新潟県上中越沖で、震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード（M）4.6と推定される。各地の震度は次の通り。震度3＝小千谷市、上越市（新潟）▽震度2＝長岡市、柏崎市、十日町市、妙高市、佐渡市、魚沼市、刈羽村（新潟）輪島市、珠洲市、能登町（石川）▽震度1＝小国町、飯豊町（山形）下郷町、檜枝岐村（福島）日光