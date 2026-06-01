俳優中野英雄（61）が5月31日夜、Xを更新。息子の仲野太賀が主演しているNHK「豊臣兄弟！」に同日、大河初出演をしたことを喜びとともに報告した。中野は同日放送された「豊臣兄弟！」第21回に太田垣輝役でサプライズ出演を果たした。中野はXに「息子が大河ドラマに連れて行ってくれた…」と感慨深そうに書き出し、「私の力では遠い遠いステージであります40年間届かなかった…しかし届かない自分が好きでした…」とつづった。