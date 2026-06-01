◇プロ野球ファーム・リーグ交流戦巨人2ー0阪神（5月31日、ジャイアンツタウンスタジアム）2軍での伝統の一戦は巨人の3連勝で幕を下ろしました。この日はオープナーとして富田龍投手が先発登板。短いイニングをブルペン陣が無失点リレーでつなぎました。ヒーローインタビューには宮原駿介投手。7回1アウト満塁の場面からマウンドに上がり、見事、長坂拳弥選手をサードゴロ、ホームゲッツーでピンチを切り抜けました。「（キャッ