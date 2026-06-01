Ｊ１浦和は３１日に行われた岡山戦（ＪＦＥス）で、ＦＷオナイウ阿道がサポーターに対して中指を立てる侮辱的行為を行ったことを発表した。浦和はクラブ公式サイトで「本日、２０２６年５月３１日（日）にＪＦＥ晴れの国スタジアムにて行われました明治安田Ｊ１百年構想リーグプレーオフラウンド第１戦ファジアーノ岡山戦において、オナイウ阿道による浦和レッズのサポーターへ向けた侮辱的行為（中指を立てる行為）が確