日本代表は５月３１日、北中米Ｗ杯（１１日開幕）の壮行試合アイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）に１―０で勝利した。途中出場のＦＷ小川航基（ＮＥＣナイメヘン）が、勝利の立役者となった。後半４２分にＭＦ菅原由勢（ブレーメン）の右からのクロスに頭で合わせて先制点を奪取。菅原とはベンチでコミュニケーションを重ね、さまざまなパターンを想定したという。「どんな形でもいいから、ボールをゴールの前に運んで、１点を取