米マサチューセッツ州など北東部のニューイングランドと呼ばれる地域上空で米東部時間５月３０日午後２時過ぎ、?隕石?が爆発した。火球が出現し、巨大な衝撃波（ソニックブーム）が発生して大気と地面を揺らした。国防総省の「ＵＦＯファイル」公開でＵＦＯへの関心が高まる中での騒動となった。マサチューセッツ州ウォータータウン警察署は「住民から大きな爆発音を聞いたとの通報が多数寄せられています。この音は州東部の広