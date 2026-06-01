第1回【ウクライナ軍「無人部隊」がロシア軍を駆逐の衝撃…“民間用ドローン”と“無人地上車両”で戦果を挙げ続ける理由日本企業出資の「迎撃ドローン」にも注目】からの続き──。以前は苦戦が伝えられていたウクライナ軍はドローンと地上を走る“ロボット兵器”で『無人部隊』を創設してロシア軍を撃退、反撃に転じている。なぜウクライナの無人部隊は強いのか、その秘密に迫る。（全2回の第2回）＊＊＊【写真12枚】「美