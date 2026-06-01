ロシアがウクライナに侵攻したのは2022年2月のことだった。ロシアの大軍が首都・キーウに向けて進軍を開始し、特殊部隊がアントノフ国際空港を急襲して制圧。ウォロディミル・ゼレンスキー大統領を暗殺しようと攻撃したが、ウクライナ軍が辛くも撃退した。官邸でゼレンスキー大統領は防弾チョッキを着用し、自動小銃を構えたという。（全2回の第1回）＊＊＊【写真12枚】「美しすぎる」と話題に…米国で拘束されたロシアの美人