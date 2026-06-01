『スマホ脳』の大ヒットから5年。そのスマホをも超える驚異的なテクノロジーの出現に対し、著者のアンデシュ・ハンセン医師は「AI依存によって人間のIQは100年前に逆戻りする」と指摘。AIを手放すことができなくなった私たちに、今何が起こっているのか。【聞き手・文／湯浅大輝（フリージャーナリスト）】テクノロジーは人間の脳を「ハック」する『スマホ脳』が日本でベストセラーになったのが2021年。それから5年経ちましたが、