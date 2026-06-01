人手不足不法就労の外国人を雇用する事業者を見つけて通報すればお金が払われる「通報報奨金制度」が、茨城県でスタートした。逮捕・送検に至るケースでは1万円が支払われるというものだ。県は今年度予算案に20万円を計上している。【写真を見る】「外国人がたくさんいる」ではダメ“通報制度”のガイドライン県政担当の記者が言う。「同制度を導入した背景には、茨城県の不法就労の外国人が全国で一番多いという事情があり