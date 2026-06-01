サッカーのヨーロッパチャンピオンズリーグで2連覇を達成したフランスのパリ・サンジェルマンが凱旋し、優勝パレードを行いました。記者「こちら会場には8万人を超える人がいるといわれ、みなさん旗を振って選手を出迎えています」ヨーロッパチャンピオンズリーグの2連覇から一夜が明けた5月31日、試合が行われたハンガリーから帰国したパリ・サンジェルマンの選手たちがエッフェル塔の下で凱旋パレードを行いました。一方、前日の