「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）０２年の藤沢和雄厩舎以来、２４年ぶりの４頭出しだった上原佑厩舎は、３番人気ゴーイントゥスカイの４着が最高。上がり最速（３Ｆ３２秒８）の末脚で追い込んだが届かなかった。上原佑師は「ゲートは速くなかったですが、最後は良い脚を使っています。ただ、ギュンと切れる脚がないので切れ負けしてしまいました」と悔しさをにじませ、武豊は「直線で１、２着馬に離されてしまって…。