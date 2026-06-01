1日午前5時54分ごろ、新潟県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は新潟県上中越沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、新潟県の上越市と小千谷市です。【各地の震度詳細】■震度3□新潟県上越市小千谷市■震度2□新潟県妙高市長岡市柏崎市十