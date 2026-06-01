開催：2026.6.1 会場：ギャランティードレート・フィールド 結果：[Wソックス] 2 - 1 [タイガース] MLBの試合が1日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとタイガースが対戦した。 Wソックスの先発投手はショーン・バーク、対するタイガースの先発投手はケイデル・モンテロで試合は開始した。 1回表、3番 スペンサー・トӦ