開催：2026.6.1 会場：プログレッシブ・フィールド 結果：[ガーディアンズ] 4 - 9 [Rソックス] MLBの試合が1日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとRソックスが対戦した。 ガーディアンズの先発投手はタナー・バイビー、対するRソックスの先発投手はランヘル・スアレスで試合は開始した。 1回表、1番 ジャレン・デュラン 5球目を打ってライトスタンドへのホ&#