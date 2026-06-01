開催：2026.6.1 会場：シティ・フィールド 結果：[メッツ] 10 - 1 [マーリンズ] MLBの試合が1日に行われ、シティ・フィールドでメッツとマーリンズが対戦した。 メッツの先発投手はノーラン・マクリーン、対するマーリンズの先発投手はジョン・キングで試合は開始した。 1回裏、1番 カーソン・ベンジ 3球目を打ってセンターへのホームランでメッツ得点 NYM 1-0