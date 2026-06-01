開催：2026.6.1 会場：ダイキン・パーク 結果：[アストロズ] 0 - 2 [ブリュワーズ] MLBの試合が1日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとブリュワーズが対戦した。 アストロズの先発投手は今井達也、対するブリュワーズの先発投手はジェーコブ・ミジオロウスキーで試合は開始した。 4回表、5番 ジェーク・バウアーズ 7球目を打ってレフトスタンドへのツー