◇サッカーキリンチャレンジカップ2026日本1−0アイスランド〈5月31日、MUFGスタジアム(国立競技場)〉サッカー日本代表がFIFAワールドカップ2026に向け、アイスランドとの親善試合を行い、1−0で勝利しました。後半42分に菅原由勢選手（ヴェルダー・ブレーメン/ドイツ）の鋭いクロスに小川航基選手（NECナイメヘン/オランダ）が頭で合わせ、待望の先制点。この1点を守り切りました。試合後の壮行会では、森保一監督やキャプテン