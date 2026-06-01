「安土城Ｓ」（３１日、京都）１年の長期休養明けだった７番人気のエコロブルーム（牡５歳、美浦・加藤征）が、逃げるタガノエルピーダをゴール前できっちりとらえた。「返し馬の感触から良かったですし、スタートも良く、いいリズムで運べました。最後もいい脚。能力の高い馬です」と菱田。加藤征師は「骨折箇所はボルトを入れて固定しました。いいレースができましたね。このあとは様子を見て考えたい」と２度の骨折を乗り