「白百合Ｓ」（３１日、京都）４番人気のロサルゴサ（牡３歳、栗東・斉藤崇）が逃げ切り勝ち。マイペースで運び、最後は二枚腰で後続を振り切った。池添は「ハナに行ってもいいかなというプランもあって、スッと行けたけど、ゆっくり誰にも絡まれず自分のペースで走れた」と満足げ。逃げて上がりを３Ｆ３３秒０でまとめた会心のＶに「切れるタイプじゃなくて、長くいい脚を使う馬なので下りも使いながら。体はこれからだけど