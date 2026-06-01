「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）２番人気のリアライズシリウスは積極的なレース運びを見せたが、最後の直線で力尽きて７着。前日に落馬で左足を負傷し、万全ではないなかでの騎乗だった津村は「残念。厳しいペースではなかったが、追ってから反応がなかった。シンプルに距離でしょうか」とうなだれた。展開にも泣いた。ハナを主張したメイショウハチコウの脚色が向こう正面半ばで鈍ったのが誤算。１角は２番手に収ま