◇交流戦ソフトバンク3―1広島（2026年5月31日みずほPayPay）ソフトバンクの栗原陵矢内野手（29）が31日、広島戦の6回に右越え16号2ランを放ち、チームの4連勝に貢献した。進化を遂げた内角球打ちで5月は11発とホームランの嵐。26年半にわたる活動を終えた人気アイドルグループ「嵐」への感謝の思いをバットに乗せた。16本塁打、41打点はともに両リーグトップと絶好調だ。チームは今季3度目の同一カード3連勝で、5勝1敗と