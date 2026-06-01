◇交流戦日本ハム3―0巨人（2026年5月31日エスコンF）本拠地・エスコンフィールドは今季初のルーフオープンだった。日本ハムの北山亘基投手（27）は3、5、6回に得点圏に走者を背負いながらも6回を3安打無失点と踏ん張った。青空の下でのお立ち台では、名前をアレンジした決めゼリフの「さいこうきで〜す！」と叫び、今季4勝目の喜びを伝えた。「自分に勝ちがつかなくて良いと思っていたので、流れを（相手に）渡さずに投