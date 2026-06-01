◇交流戦ソフトバンク3―1広島（2026年5月31日みずほPayPay）ソフトバンクの徐若熙（シュー・ルオシー）が4月1日の楽天戦以来の2勝目を挙げた。2試合連続で7失点と打ち込まれてファームで再調整。27日ぶりの1軍マウンドで6回を3安打無失点に抑えて本拠地初勝利を挙げた。7三振を奪い、無四球と安定した投球に、小久保監督は「あまり変わってないけどプレートの位置だけはね」と復調ポイントを指摘。投手コーチと話し合