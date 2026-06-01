「目黒記念・Ｇ２」（３１日、東京）激戦だったダービーの余韻が残る中、３番人気のファイアンクランツが初重賞Ｖのゴールをトップで駆け抜けた。レース前にテンションが高くなりがちなタイプだが、この日はひと味違っていた。「落ち着いていた。返し馬で少し気が入ったが、いいポジションで折り合うことができた」とレーン。５番手のポジションでレースの流れに乗った。最後の直線では狭いスペースを割って出ると、残り２０