◇交流戦日本ハム3―0巨人（2026年5月31日エスコンF）日本ハム・万波中正外野手（26）が31日の巨人戦で、10試合ぶりとなる12号ソロ本塁打をマークした。2―0の7回、本拠地のバックスクリーン上部に飛び込む、8年目で自己最長となる141メートルの特大アーチ。チームは3―0で快勝し、連敗を2で止めた。大型で荒々しい野生の獣を「野獣」といい、スポーツ界では超人的な能力を持つ選手をそう例えることがある。昨オフから万