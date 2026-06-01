◇交流戦ソフトバンク3―1広島（2026年5月31日みずほPayPay）ソフトバンクの近藤が6回に2試合連続の決勝打となる適時二塁打を放った。「中軸が打たないと勝てない。そこは責任を感じながらやっている」1死二塁のチャンスで岡本が投じた139キロのツーシームを捉え、左翼フェンス直撃の先制打。打点は栗原に次いでリーグ2位の35を記録しており、この広島3連戦では12打数6安打2打点と快音が続いた。