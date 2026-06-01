◇交流戦日本ハム3―0巨人（2026年5月31日エスコンF）【記者フリートーク】最近、日本ハムの万波は「家事」にハマっている。昨オフには午前9時半から午後7時までハードな自主トレを行いながら、自炊、掃除、洗濯を完璧にこなしていたという。今春のキャンプでも「沖縄来て、家事をやりたいですね。生活の一部になっていたので」と、物足りなさを感じているほどだった。フードデリバリーは一切使わない。キーマカレーなど