日本ハム３―０巨人（交流戦＝３１日）――日本ハムが零封勝ち。三回に郡司の２点二塁打で先行し、七回に万波のソロで加点した。６回無失点の北山が４勝目。巨人は８回３失点の竹丸を打線が援護できず。今季の巨人の完投一番乗りは、素直に喜べない形で果たされた。ドラフト１位の竹丸和幸（鷺宮製作所）が自己最長の８回３失点、１０奪三振の力投。しかし、打線の援護はなく４敗目を喫した。「竹丸を見殺しにしてしまった。