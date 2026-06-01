大リーグ公式サイトがレッズのエリー・デラクルス遊撃手（24）が31日（日本時間1日）のブレーブス戦で右ハムストリングの張りを訴え、途中交代したと報じている。代走としてマット・マクレーンが送られ、そのまま遊撃の守備にも就いた。デラクルスは現在、276試合連続出場を継続中だが、1日の試合に出場できなければ、その記録が途切れる可能性がある。今季は全試合に先発出場しており、昨季も1試合を除く全試合で先発出場し