「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）名手の川田が勝負に出て、１１番人気のバステールが３着に入った。スタートはひと息で前半は最後方からレースを進めたが、１０００メートル過ぎからまくって２番手の位置に。そこで折り合いをつけて直線を向くと、最後までしぶとく脚を使った。昨年のクロワデュノールに続く“連覇”までもう少しだった斉藤崇師は「ゲートは遅くなったけど、川田ジョッキーがいいタイミングでいい動きを