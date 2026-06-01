インスタグラムで報告サッカー日本代表は5月31日、北中米ワールドカップ（W杯）に向けた壮行試合でアイスランド代表と対戦し、小川航基の決勝点で1-0で勝利した。本大会前最後の実戦。国立競技場で観戦したサッカー通で知られる元アイドルの着こなしに反響が寄せられた。満員の国立競技場。客席からピッチに熱い視線を送っていたのは元日向坂46のメンバーで俳優の影山優佳だった。サッカー通・ガチファンとして知られ、豊富な