ゴミ屋敷で保護された3頭の子猫。保護から3年後、体は大きくなっても変わらず寄り添い合う仲睦まじい様子が視聴者の心を温かくしています。 動画は記事執筆時点で再生回数3,000回を突破。「元気そうですね」「優しい里親さまとのご縁がありますように」といったコメントが寄せられました。 【動画：ゴミ屋敷で保護された、黒猫の３兄弟→大きくなると…愛おしすぎる『現在の光景』】 お腹に幸せが詰まった子猫たち You