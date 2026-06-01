108万回以上表示され8.3万「いいね」を獲得しているのは、小さな女の子が猫を慈しむ様子。視聴者からは「大事にされてますね！！」「宝物なんだね」「人生の中で、すごく良い時間」などのコメントが届いています。 【写真：『大事な存在』をぎゅっと抱きしめる女の子→『猫の様子』を見ると…素敵な光景】 女の子の大切なもの X（旧Twitter）アカウント「すずつむふう【我が家の可愛い猫’s】」に投稿されたのは、投稿主さ