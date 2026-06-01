大人のイメチェンには、トレンドを取り入れつつも奇抜にならない絶妙なバランスが大切です。編集部が大人世代におすすめしたいのは、人気が高まる「ウルフ」の要素を取り入れた「ウルフボブ」。その中でもエッジを抑えてナチュラルに仕上げたプチウルフボブなら、やりすぎた雰囲気にならず上品なまとまりをキープできそう。今回は「TIECHEL 表参道」@kitadani_koujiroさんのInstagram投稿から、大人の魅力が漂うプチウルフボ