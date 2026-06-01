産休に入る社員には、心置きなく休んで復帰できるような環境を整えることこそが、組織としてのまっとうな姿勢ではなかろうか。投稿を寄せた東京都の30代女性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収750万円）は、産休前の会社からの扱いに「仕事がアホらしくなった」というエピソードを明かしてくれた。（文：篠原みつき）「いるうちに色々やってもらおう感」全開の無茶振り女性はすでに妊娠しており、数か月後には産休に入る