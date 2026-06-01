会社の経費削減も、度を越すと従業員の健康や命を脅かすやばい事態になる。投稿を寄せた50代女性（事務・管理）は、勤務先の製造業の会社で「この会社、色んな意味でやばい」と痛感する出来事があった。社内事務所のエアコンが故障しているにもかかわらず、一向に対応してもらえないのだという。取締役室にはエアコン完備「自分たちは不便を感じない」女性がいくら要請したり稟議書を上げたりしても、修理も買い替えもしてくれない