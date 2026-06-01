神戸市に生まれ、国際的に活躍する美術家・植松奎二の作品と、彼がこれまでにコレクションしてきた作品を集めた企画展「植松奎二コレクションのある風景」が、BBプラザ美術館（神戸市灘区）で開催されている。2026年7月20日（月・祝）まで。植松奎二氏(c)Takuma Uematsu今展のタイトルは「植松奎二コレクションのある風景Creation - Connection - Collection - Conception」。美術展で「コレクション」と聞くと、その