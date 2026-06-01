世帯年収1000万円と聞くと、それなりに余裕がありそうだが、実際はどうなのか。投稿を寄せた埼玉県の50代女性（世帯年収1000万円／自営業）は夫が年収900万円で自身が100万円。現在のリアルな収支状況をこう明かす。「親が住んでいた家ですが持ち家、食費は外食合わせて10万くらい。教育費は（子どもが）成人しているので無しです」住宅ローンや教育費はなくても……親から受け継いだ持ち家のため住宅ローンの負担はなく、教育費も