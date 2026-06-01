週5日、1日8時間というフルタイムの労働スタイルに、密かに疑問や限界を感じている人は少なくない。投稿を寄せた神奈川県の50代女性（事務・管理／年収300万円）は、日々の勤務に疲弊しきっている様子を明かした。（文：法田ひまり）仕事だけでなく朝から晩までワンオペ家事女性の不満は、仕事そのものだけでなく、家庭内の歪んだバランスにもあるようだ。「パートの方の７時間、週4生活がとても羨ましい。帰ってから、夕飯の支度