職場において、雑談もせず黙々と完璧に仕事をこなす人。一見、誰よりも評価されるべき存在に思えるが、現実に世渡りが上手いのは別のタイプのようだ。ガールズちゃんねるに5月下旬、「大変・忙しいアピールした方が得かも知れない」というトピックが立ち、反響を呼んだ。トピ主は仕事に熱中するタイプで、改善できるところは1人でガンガン進める自負があった。しかし、過去にコロナ禍で人員削減があった際、トピ主が7割、同僚が3割