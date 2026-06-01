世帯年収が2000万円の大台を突破すると、どのような生活が待っているのだろうか。山形県の40代女性（専門職／コンサルタント・士業・金融・不動産）は、夫の年収が2000万〜2100万円、自身の年収が300万〜400万円。世帯年収は2500万円ほどになる。しかし、当のご本人からの投稿には「ふつうの家です」「派手な生活はしてません」という意外な言葉が並んでいる。（文：篠原みつき）住宅ローン控除を計算し尽くし、妻の給料は全額「株