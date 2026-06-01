世帯年収1000万円以上でも全然足りない、という声はよく聞くが、堅実に上手く回している家庭もたくさんあるものだ。投稿を寄せた、愛知県の50代男性は年収1100万円だ。製造業で管理職を務めている。妻は年収100万円で世帯年収は1200万円になる。「3LDK相当の分譲マンション」で家族4人＋猫住環境と家族構成について次のように書いている。「3LDK相当の分譲マンションで夫婦と子供２人の４人+猫で暮らしています。子供部屋は２人共