かゆみや砂が入ったような違和感がある時に目をこするのは自然な反応です。しかし、イリノイ大学シカゴ校で眼科を専門とするテイラー・スターンズ氏とニーラム・パタディア氏は、目をこする行為にはリスクがあると指摘した上で、目をこすりたくなる原因とかゆみや違和感を減らす方法について解説しています。Is rubbing your eyes bad for you? 2 eye specialists explain what’s behind the urge to rub and what to do about it