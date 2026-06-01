読売テレビの足立夏保アナウンサー（２６）、いや「ドン・カホ・アダーチ」が“裏ボス”として情報番組を支配する（！？）。昨年４月の放送開始から、同局制作の日本テレビ系「サタデーＬＩＶＥニュースジグザグ」（土曜・前１１時５５分）をメインキャスターとして率いた手腕を買われ、今年３月からは「かんさい情報ネットｔｅｎ．」（月〜金曜・後３時５０分）の火曜メインキャスターにも起用された。失敗も糧にして、５年