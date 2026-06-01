◆春季近畿大会▽決勝報徳学園１１―１０智弁和歌山（３１日・わかさスタジアム京都）土壇場の５得点で猛追され、リードはわずか１点の９回２死満塁。一打逆転サヨナラ負けの場面をしのいだ報徳学園ナインは、マウンド上で喜びをぶつけ合った。智弁和歌山を振り切り、２０１０年以来、１６年ぶり２度目の近畿大会優勝を果たした。苦しんだ主将・山田瑛太左翼手（３年）が歓喜の勝利をもたらした。２点リードの９回１死満塁