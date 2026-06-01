ウィニングボールを手にしたＤｅＮＡ・尾形は「試合中も『尾形〜』って声援が聞こえていましたし、ヒーローインタビューでもたくさんの声援が飛んできた。本当にこのチームに来てよかった」と、移籍後初登板初勝利の余韻に浸った。初回先頭のカナリオを１５８キロの直球で空振り三振に仕留めて波に乗った。序盤は自身最速タイ１５９キロの直球とスライダーを軸に、２巡目以降はカーブとスプリットを織り交ぜ西武打線を手玉に取