◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）第７６回安田記念・Ｇ１は７日、東京競馬場の芝１６００メートルで争われる。府中での５週連続Ｇ１開催ラストを飾る春のマイル王決定戦は、昨年覇者ジャンタルマンタルが不在で混戦模様。重賞連勝で勢いに乗るトロヴァトーレ、２５年のＮＨＫマイルＣを制したパンジャタワーなどが新王者を狙う。馬券的中のヒントとして「１週前プレーバック」では、トク注