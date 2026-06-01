◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽プレーオフラウンド５―８位決定戦第１戦秋田１―１（延長０―０、ＰＫ５―４）札幌（３１日・ソユースタジアム）Ｊ２北海道コンサドーレ札幌が１２０分間の激闘後のＰＫ戦で、Ｊ２秋田に敗れた。敵地での戦いは後半３分にＦＷ大森真吾（２５）のゴールで先制。しかし追加点を奪えず、同２０分に追いつかれ、１―１でＰＫ戦に突入。５人が決めた相手に対し、札幌は１人が外し、４―５で涙