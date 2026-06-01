◆静岡県高校総体サッカー▽準決勝浜松開誠館１―１（ＰＫ４―２）磐田東（３１日・藤枝総合運動公園サッカー場）準決勝が行われ、浜松開誠館と静岡学園がファイナルに進んだ。磐田東と対戦した開誠館は０―１の後半２９分にＤＦ大石櫂（３年）のゴールで追いつくと、ＰＫ戦を４―２で制した。静学はＦＷ沢井翼（３年）の４戦連続のマルチ得点などで、藤枝東に６―１で大勝した。開誠館の２連覇か、静学の２年ぶりか。決勝は７